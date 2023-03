Fünf Klima-Aktivisten sind am frühen Mittwochmorgen auf die Schornsteine des Heizkraftwerkes in Jena-Winzerla geklettert. Sie protestieren nach eigenen Angaben für eine sofortige Energiewende und Klimagerechtigkeit. Laut Polizei erklommen die Aktivisten um 6 Uhr die Schornsteine, zwei von ihnen erreichten die vorletzte Plattform auf einer Höhe von rund 90 Metern. Dort brachten sie ein Banner mit der Aufschrift "Gas is over" an. Eine Aktivistin sagte, dass Jena noch bis 2035 mit Erdgas in der Fernwärme plane, sei nicht tragbar.