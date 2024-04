Dem Gericht zufolge sind die Angeklagten seit zwei Jahren in Haft. Es sehe den vom Generalbundesanwalt angenommenen Tatverdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung derzeit aber als nicht gegeben an. Das Verfahren laufe gegen alle Beschuldigten weiter. Ein Angeklagter bleibt in Haft, weil er laut Gericht mit einer höhere Strafe rechnen muss. Allerdings gebe es auch für ihn aktuell keinen ausreichenden Verdacht, eine "terroristische Vereinigung" gegründet zu haben.