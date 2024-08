In nur drei Jahren sind die Jenaer "Erlenhöfe" entstanden. Nicht, wie man dem Namen nach denken mag, lediglich ein paar Gebäude in Geschossbauweise mit kleinen Innenhöfen. Nein, die "Erlenhöfe" sind ein ganzes Quartier, ein kleines Stadtviertel, am Fuß des Jenzigbergs.

Jenaer Wohnungsgenossenschaft schafft 140 Wohnungen

Die Wohnungsgenossenschaft "Carl Zeiss" als Bauherrin hat nicht gekleckert, sondern rangeklotzt. Die Zahlen lassen aufhorchen: 140 Wohnungen, mit einem bis sieben Räumen. Gesamtinvestition 50 Millionen Euro. Davon zu einem großen Teil mit öffentlicher Förderung. Bedeutet: Der größte Teil ist Sozialer Wohnungsbau. Trotzdem qualitativ hochwertig gebaut und das für 5,90 Euro kalt. Besonders kinderreiche Familien könnten hier zum Zug kommen. Aber auch Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, denn einige der Wohnungen sind komplett barrierefrei.

Nur wenige Wohnungen in den "Erlenhöfen" gehen über den normalen Genossenschaftsmarkt. Dann kostet der Quadratmeter zwischen zwölf und 14 Euro kalt. Immer noch kein Vergleich mit dem privaten Wohnungsmarkt, der locker 20 Euro im Neu- oder sanierten Altbau aufruft.

Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger

Jena benötigt dringend Sozialwohnungen

Die Sozialwohnungen werden in Jena dringend gebraucht. Das Projekt hat bundesweite Aufmerksamkeit erregt. Am Dienstagnachmittag schaut deshalb auch Axel Gadeschko vorbei. Er ist Präsident des Bundesverbands der Wohnungswirtschaft. An seiner Seite: Frank Emrich, Chef des Verbands der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Die Herren zeigen sich beeindruckt: Es geht also. Sozialer Wohnungsbau in Größenordnungen - trotz der viel zitierten Wohnungsbaukrise.

Hier stimmten einfach die Rahmenbedingungen, findet Emrich. Die "Erlenhöfe" seien ein gutes Beispiel, könnten ein Pilot-, ja ein Leuchtturmprojekt sein: "Hier hat sich die Stadt Jena für eine Konzeptvergabe entschieden. Das führt zu attraktivem Wohnraum, zu attraktiven Quartieren. Das empfehlen wir allen Städten. Und dazu braucht es lokale Kooperationen, aber wir brauchen auch die Unterstützung vom Land, um sozial und bezahlbar Wohnungen zur Verfügung stellen zu können", empfiehlt und fordert Frank Emrich.

Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger

Nicht der Höchstbietende, sondern die beste Idee hat gewonnen

Konzeptvergabe heißt: Nicht der Höchstbietende bekommt das Bauland, sondern der potenzielle Bauherr mit der besten Idee. Bei den "Erlenhöfen" waren es die "Durchmischung", die niedrigen Mietpreise und das Energieversorgungskonzept, das auf selbst produzierten Solarstrom, eine eigene Biogasanlage und ein Blockheizkraftwerk setzt. Man sei zu einem großen Teil energieautark, verkündet die Wohnungsgenossenschaft stolz.