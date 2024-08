Für Helge Berger ist der Weg zum Zug jedes Mal ein beschwerlicher. Nach einem Schlaganfall sitzt der Neustädter seit fünf Jahren im Rollstuhl. Trotzdem fährt er regelmäßig mit der Bahn nach Bamberg. Dort und auch beim Umsteigen in Saalfeld habe er keine Probleme, erzählt er.

Bei schlechtem Wetter habe ich gar keine Chance, zum Zug zu kommen. Helge Berger

Doch der Start- und Endpunkt am Bahnhof in Neustadt an der Orla frustriert ihn zunehmend. "Seit Jahren tut sich hier nichts", sagt Berger. "Und bei schlechtem Wetter habe ich gar keine Chance, zum Zug zu kommen."

Denn die Züge zwischen Gera und Saalfeld halten am Bahnhof Neustadt ausschließlich am Gleis 2. Laut Deutscher Bahn das Hauptgleis und deshalb durchgehend. Wer vom Busbahnhof kommt und damit am Gleis 1 die Station betritt, muss den Bahnhofstunnel nutzen. Rollstuhlfahrer oder Alleinreisende mit Kinderwagen haben keine Chance. Sie können nur über einen rund 800 Meter langen Umweg über den Bahnübergang den Bahnsteig 2 erreichen.

Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Abkürzung führt über illegalen Trampelpfad

Dort führt von einer alten Ladestraße ein Trampelpfad zum Bahnsteig. Der Weg ist allerdings illegal. Auf dem Bahnsteig zeigt deutlich sichtbar ein Schild neben der Treppe zur Unterführung: Hier ist Schluss. Trotzdem nutzen jeden Tag Hunderte die Abkürzung - körperlich eingeschränkt oder nicht. Viele parken auch auf dieser Seite, da es vor dem Bahnhofsgebäude keine Parkmöglichkeiten gibt.

Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Für Helge Berger ist der Weg über den Trampelpfad jedes Mal eine Herausforderung. Früher lag hier ein Gleis, dementsprechend schlecht ist der Untergrund. Einmal quer durch das Gelände, vorbei an Sträuchern und Bäumen und über schiefe Kanten hinweg. Ein Wunder, dass der Rollstuhl nicht umkippt. Im Winter oder bei Dauerregen verzichtet Berger auf solche Touren. Er könnte steckenbleiben.

Wir wollen zumindest ein Provisorium durchsetzen. Ronny Schwalbe Stadtverwaltung Neustadt an der Orla