Landesparteitag Landesparteitag: Linke bekräftigt Regierungsanspruch in Thüringen

16. März 2024, 16:43 Uhr

Die Linke in Thüringen will die Koalition mit SPD und Grünen auch nach der Landtagswahl fortsetzen. Die vergangenen zehn Jahre unter Rot-Rot-Grün seien für Thüringen eine erfolgreiche Zeit gewesen, sagten die Landesvorsitzenden Ulrike Grosse-Röthig und Christian Schaft auf dem Parteitag in Ilmenau. Dort will die Partei an diesem Wochenende ihr Wahlprogramm beschließen.