Landrat Eckert sagte am Sonntagabend, er sei schon vor sechs Jahren in die Stichwahl gegangen und habe diese mit einem klaren Ergebnis für sich entschieden. Er sei guter Dinge, dies in 14 Tagen wiederholen zu könnnen. Herausforderer Steinbrück versprach, dass alle Wahlhelfer der AfD im Kreis Gotha nochmal alles geben würden, die Partei noch etwas präsenter darzustellen und deren Ziele in den Vordergrund zu rücken.