Und auch das benachbarte Rhön-Gymnasium Kaltensundheim hilft. Schulleiter Mike Noack leiht der Regelschule Lehrer, die zehn Unterrichtsstunden pro Woche in Deutsch, Ethik und Kunst übernehmen. Leicht fällt das dem Pädagogen nicht. Man spürt förmlich, wie er mit sich ringt. Denn auch das Rhön-Gymnasium hat Personalsorgen. Und das ausgerechnet auch noch im Fach Deutsch.

"Hier ist eine Kollegin in den Ruhestand gegangen und ich brauche dringend Ersatz", so Noack. "Schmerzlich ist es das für uns definitiv. Da mache ich auch aus meinem Herzen keine Mördergrube. Weil jeder Schulleiter ist natürlich erst mal für die Entwicklung seiner Schule verantwortlich. Und wir waren wirklich in der komfortablen Situation, völlig gegen den Trend, bisher komplett alle Stunden abdecken zu können", so Noack. Doch damit sei es in diesem Schuljahr auch vorbei.

Was den Pädagogen dabei am meisten ärgert sei, dass man beispielsweise für besondere Aktivitäten und besondere Aufgaben außerhalb der Schule keine Kraft mehr habe. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Schulamt lockt mit Verbeamtung

Was die beiden Schulleiter aber dankbar beobachten, sind die Mühen des Schulamtes. Gefühlt werde dort jede und jeder eingestellt, der nicht bei drei auf dem Baum sei - und das nicht nur zu Schuljahresbeginn, sondern das ganze Jahr über. Am Dienstag erst wurden sechs neue Lehrer verbeamtet. Die jungen Leute unterrichten inzwischen an der Regelschule in Sonneberg oder den Gemeinschaftsschulen in Neuhaus-Schierschnitz und Schalkau im Kreis Sonneberg.

Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Das Gymnasium in Hildburghausen freut sich über einen neuen Latein-Lehrer aus Hessen. Dennis Workert war dort an einer Privatschule tätig. "In Hessen hätte ich vermutlich keine Festanstellung bekommen", gibt er zu und blickt stolz auf seine Urkunde, die ihn nun als Studienrat für den Freistaat Thüringen auszeichnet. Auf dem Karriereportal des Schulamtes hatte er die freie Stelle entdeckt. "Die Bewerbung lief unkompliziert und schnell", lobt er. Inzwischen wohnt der junge Mann in Hildburghausen. Hoffentlich bleibt er.

"Hauptziel ist, die offenen Stellen zu besetzen", sagt Felix Knothe vom Thüringer Bildungsministerium. Aktuell sind es seinen Angaben zufolge in ganz Thüringen 872. "Wir versuchen außerdem auf ganz verschiedenen Wegen dem spürbaren Gefälle zwischen Land und Stadt was entgegen zu setzen. Etwa mit Sonderzuschlägen für Beamtinnen und Beamte in den Bedarfsregionen, in Bedarfsschularten und -fächern", so Knothe.

Duales Lehramtsstudium als Lösungsansatz

Ein weiterer Baustein sei das neue Duale Regelschul-Lehramtsstudium der Uni Erfurt mit frühen Praktika in den Schulen vor Ort. So könnten junge Lehrer aus der Region gewonnen und an die Region gebunden werden. "Ein guter Ansatz", findet Kaltensundheims Schulleiter Mike Noack. "Ja, das duale Studium im ländlichen Bereich ist komplett die richtige Richtung. Das finde ich toll, nur müsste es das im größeren Umfang und für andere Schularten genauso geben", so Noack.

Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Und wenn man einmal dabei sei, auch das Lehramtsstudium an den Universtäten müsste dringend überarbeitet werden. Mathematik und Physik beispielsweise seien derart anspruchsvoll, dass zum Ende des Studiums kaum Absolventen übrigbleiben.