Dienstag, 24. September

Verfassung | Landesregierung bald nur noch geschäftsführend

Mit dem Zusammentritt des am 1. September neu gewählten Landtags endet laut Verfassung des Freistaats Thüringen am Donnerstag das Amt der Mitglieder der Landesregierung. Der Ministerpräsident und auf dessen Ersuchen die Ministerinnen und Minister seien jedoch verpflichtet, die Geschäfte bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger fortzuführen, erklärte die Staatskanzlei. Entsprechende Schreiben werde Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Donnerstagmorgen den Kabinettsmitgliedern aushändigen.

Geschäftsordnung | Landtagsverwaltung: Keine inhaltlichen Bedenken

Die Verwaltung des Landtags hat keine Einwände gegen den geplanten Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung des Parlaments. Die Thüringer Verfassung sieht laut einer Sprecherin vor, dass sich der Landtag eine Geschäftsordnung gibt. Der neue Landtag verfüge daher mit seinem Zusammentreten über die uneingeschränkte Geschäftsordnungsautonomie. Dazu gehöre auch, unmittelbar nach dem Zusammentritt die Geschäftsordnung ändern zu können.

Sitzung | Alterspräsident rechnet mit Unterbrechungen bei Präsidenten-Wahl

Der Thüringer AfD-Abgeordnete und voraussichtliche Alterspräsident Jürgen Treutler rechnet für den Ablauf der Landtagspräsidentenwahl am Donnerstag "mit einige Unterbrechungen". Der 73-Jährige hat nach eigenen Angaben ein Gespräch mit der Landtagsverwaltung geführt, in dem der Ablauf der konstituierenden Sitzung in verschiedenen Varianten durchgespielt worden sei. "Das war ein sehr positives Gespräch, das ging über zwei Stunden", sagte er.

Treutler deutete an, dass schon bei der Abstimmung über die Tagesordnung entscheidend sei, "welche Einwände da kommen". "Es ist natürlich sehr ungewöhnlich, dass man plötzlich die Tagesordnung ändern will, um einen Wahlsieger durch die Verlierer auszuschließen", sagte Treutler und fügte hinzu: "Das ist sehr ungewöhnlich und wird uns als AfD bei weiteren Wahlen sehr helfen."

Die erste Sitzung des Parlaments nach der Landtagswahl gilt als äußerst heikel. Mit der konstituierenden Sitzung soll die Arbeitsfähigkeit des Landtags hergestellt und dafür auch ein Landtagspräsident gewählt werden.

Landtagsspitze | Linke nennt ihre Kandidatin als Vizepräsidentin

Die Thüringer Linke-Fraktion will ihre Abgeordnete Lena Saniye Güngör als Kandidatin für die Wahl der Vize-Landtagspräsidenten aufstellen. Güngör habe bei der Wahl ein Direktmandat gewonnen, was einen besonderen Rückhalt beweise, sagte Linke-Fraktionschef Christian Schaft der Nachrichtenagentur "dpa". Er verwies auf ihre Erfahrungen in der Kommunalpolitik und als Landtagsabgeordnete.



Schaft bekräftigte, dass die Linke-Fraktion AfD-Kandidaten weder für das Amt des Landtagspräsidenten noch für den Posten des Vize-Landtagspräsidenten wählen wird. Den Kandidaten der CDU für das Amt des Landtagspräsidenten, Thadäus König, nannte Schaft einen "respektablen Vorschlag". Man werde sich am Mittwoch in der Fraktion über den Vorschlag verständigen, kündigte Schaft an.

Wie die AfD-Sperrminorität den Thüringer Verfassungsschutz infrage stellt

Die AfD-Sperrminorität wird weitreichende Folgen für die Parlamentsarbeit im Thüringer Landtag haben. Die rechtsextreme Partei kann damit Ämter, Gremien und Institutionen infrage stellen oder blockieren. Die übrigen Parteien werden sich dazu positionieren müssen. Verhindern lässt sich eine Einflussnahme der AfD häufig nur noch durch Gesetzesänderungen, wie das Beispiel des Thüringer Verfassungsschutzes zeigt.

Montag, 23. September

Regierungsbildung | CDU gibt grünes Licht für Sondierungen mit BSW und SPD

Die Thüringer CDU will in Sondierungsgespräche mit dem BSW und der SPD über die Bildung einer Landesregierung gehen. Das habe der Parteivorstand beschlossen, erklärte CDU-Landeschef Mario Voigt am Montag in Oberhof.