Eine neue Austellung im Bachhaus Eisenach blickt auf die jahrhundertealte Geschichte des Gesangsbuchs.

Dabei spielte die Zeit der Reformation eine wichtige Rolle.

Zu den wertvollen Exponaten der Austellung zählt auch eine originale Notenschrift Johann Sebastian Bachs.

Für Jörg Hansen ist die Sache klar: Der Siegeszug des Kirchenliedes hat unmittelbar mit der Person des Reformators zu tun. Martin Luthers hohe Affinität zur Musik war es, die dem gesungenen Gotteslob in der Kirche eine ganz neue Rolle zuwies. Und das geschah vor genau 500 Jahren. Der Direktor des Bachhauses in Eisenach hat nun eine Ausstellung konzipiert, die sich diesem Jubiläum widmet und diese nach zwei Seiten hin abklopft: In die Vor- und in die Wirkungsgeschichte.

Zudem wird in der Schau noch ein weiteres Jubiläum beleuchtet, quasi als Teil der Wirkungsgeschichte. Denn vor 300 Jahren, also um 1724/ 1725, schuf Johann Sebastian Bach seine sogenannten Choralkantaten. Ein Zyklus von 52 Musikstücken, die Bach ein enormes Arbeitspensum abverlangten. In seinem zweiten Jahr als Thomaskantor in Leipzig verfolgte der Komponist die Idee, jeder dieser Kantaten einen alten Gesangbuch-Choral zu Grunde zu legen. Das war musikgeschichtlich ohne Vorbild.

Das war im Prinzip eine Revolution, denn zuvor sang der Chor auf Latein und nicht die Gemeinde auf Deutsch. Jörg Hansen, Kurator der Sonderausstellung im Bachhaus Eisenach

Bildrechte: André Nestler

Martin Luther habe eine bahnbrechende Rolle gespielt, wenn es um Kirchengesang geht, sagt Bachhaus-Chef Hansen. Luther habe seinem Freund Spalatin geschrieben, er wolle Psalmen für das Volk und zwar in der Umgangssprache, berichtet Hansen. "Das war im Prinzip eine Revolution, denn zuvor sang der Chor auf Latein und nicht die Gemeinde auf Deutsch."

Mit Luthers Liedern wider den Papst

"Aus tiefer Not schrei ich zu Dir" lautete das erste Lied und in der Eisenacher Ausstellung lässt sich ablesen, wie schnell dieses Lied beliebt und wirkungsmächtig wurde. Denn neben einem raren historischen Druck des Textes ist auch ein alter Stich zu sehen, der den Dom in Magdeburg zeigt. Die Geschichte dazu erzählt der Theologieprofessor und Vorsitzende der Luthergesellschaft Johannes Schilling: "Die Magdeburger Chronik berichtet, dass ein Mann Liedzettel mit diesem einen Lied verkaufte, das waren Einblattdrucke. Und tatsächlich wurde der Verkäufer festgenommen. Die Obrigkeit war ja römisch-katholisch." Dann habe die evangelische Anhängerschaft den Gefangenen freigepresst – unter Absingen des Liedes.