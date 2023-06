Der neue Investor der insolventen Firma Gotha Druck und Verpackung GmbH will einen Großteil der Belegschaft übernehmen. "Wie viele genau, entscheidet sich in rund zwei Wochen, wenn der Kaufvertrag vollzogen ist. Dann werden auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert", sagte Insolvenzverwalter Rolf Rombach MDR THÜRINGEN. Am Freitag wurde bekannt, dass Walstead Leykam Druck den Betrieb in Günthersleben-Wecar (Landkreis Gotha) gekauft hat.