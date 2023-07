Politik Waltershausens Bürgermeister Brychcy präzisiert Aussagen zur AfD

In einem Offenen Brief hatten rund 100 Unterzeichner eine Klarstellung von CDU-Politiker Michael Brychcy zu seinen Aussagen bezüglich einer Zusammenarbeit mit der AfD gefordert. Nun hat sich der Bürgermeister von Waltershausen in einem Bürgergespräch ein weiteres Mal um Aufklärung bemüht.