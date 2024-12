Rumänien: Sehnsucht nach der Ceausescu-Diktatur

Rumäniens Revolution, die sich in diesen Tagen zum 35. Mal jährt, war der einzige gewaltsame Umsturz in Osteuropa. Über die Dezembertage von 1989 sagt Historiker Bogdan Murgescu: "Wer damals auf die Straße ging, bewies großen Mut. Man konnte nicht wissen, ob man lebendig oder tot nach Hause zurückkehren würde". Diktator Nicolae Ceausescu ließ die Straßenproteste, die ab Mitte Dezember im westrumänischen Timisoara begannen, mit Waffengewalt niederschlagen. Doch die Wut der Menschen gegen ihren Diktator war stärker: In mehreren Städten - auch in Bukarest - flammten Proteste auf, Ceausescu trat die Flucht an und wurde wenig später verhaftet.



Über 1.100 Menschen starben in chaotischen Straßenkämpfen, angeheizt durch eine Menge Falschnachrichten, die jene streuten, die nach dem Ceausescu-Sturz die Macht übernahmen. In vielen Fällen ist bis heute unklar, wer die Todesschützen waren und wer nach der Flucht des Diktators noch auf dessen Seite kämpfte.