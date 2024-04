Bei jüngsten russischen Luftangriffen sind im Nordosten der Ukraine nach Behördenangaben fünf Menschen getötet und mindestens zwölf weitere verletzt worden. Nach offiziellen Angaben starben in Charkiw drei Rettungskräfte, als sie Menschen aus Trümmern bergen wollten. Bei dem vierten Todesopfer in der zweitgrößten ukrainischen Stadt handelt es sich laut Innenministerium um eine 68-jährige Frau. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem "verabscheuungswürdigen und zynischen Angriff". Die ukrainische Luftwaffe meldete in der Nacht Angriffe auf Charkiw mit etwa 20 Shahed-Drohnen iranischer Bauart. Außerdem wurde ein Beschäftigter aus dem Energiebereich beim Angriff in der benachbarten Region Sumy getötet.