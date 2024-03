09:50 Uhr | Ukraine: 26 von 28 russischen Drohnen abgeschossen

Nach eigenen Angaben hat das ukrainische Militär 26 von 28 russischen Angriffsdrohnen bei erneuten Luftangriffen abgeschossen. Russische Drohnen aus iranischer Produktion seien über Teilen der Ost-, Süd- und Südostukraine zerstört worden, teilt die Luftwaffe mit. In der südlichen Region Saporischschja wurden zwei Frauen verletzt, als Drohnen-Trümmerteile ein Wohnviertel in der gleichnamigen Regionalhauptstadt getroffen hätten. In der östlichen Region Charkiw seien ein Restaurant, ein Geschäft und Büros durch Trümmer von drei Drohnen beschädigt worden

8:44 Uhr | Russland: Nato bereitet Verbündete auf Konflikt mit Moskau vor

Dem russischen Außenministerium zufolge bereitet die Nato ihre Verbündeten auf einen Konflikt mit Moskau vor. Die Nachrichtenagentur RIA zitiert das Ministerium mit der Erklärung, dass das Vorgehen der Nato zusätzliche Risiken für Russlands Sicherheit mit sich bringe. Grund für die Aussage des Ministeriums seien die Aktivitäten der Nato in Osteuropa und im Schwarzmeerraum. Verwiesen wird unter anderem auf Pläne Rumäniens, einen Militärflughafen in Constanta zu erweitern.

06:23 Uhr | Mindestens vier Tote nach russischen Angriffen in der Ukraine

Im Süden und Osten der Ukraine sind am Mittwoch infolge russischer Angriffe nach Angaben ukrainischer Behörden mindestens vier Menschen getötet sowie 30 weitere verletzt worden. In der ostukrainischen Stadt Charkiw starb demnach mindestens ein Mensch durch den Einschlag eines Lenkflugkörpers – 19 weitere wurden verletzt. Angesichts der anhaltenden russischen Luftangriffe forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Lieferung weiterer Luftabwehrraketen und Kampfjets durch die westlichen Verbündeten.

Bei den russischen Angriffen auf Charkiw waren unter den Verletzten nach Angaben von Regionalgouverneur Oleg Sinegubow vier Kinder.Erstmals seit Kriegsbeginn habe Russland Charkiw mit einem Lenkflugkörper unter Beschuss genommen, die Zahl der Opfer könne weiter steigen, so Sinegubow. Bei einem Angriff auf das Dorf Borowa in der Region Charkiw wurde am Mittwochabend nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein zwölfjähriger Junge getötet. In der südlichen Region Cherson starb nach Angaben von Regionalgouverneur Oleksandr Prokudin eine 61-jährige Frau bei einem Drohnenangriff auf die Ortschaft Mychajliwka. In Nikopol in der südöstlichen Region Dnipropetrowsk wurde nach Behördenangaben ein 55-jähriger Mann durch Artilleriefeuer getötet. In der angrenzenden Region Mykolajiw wurden dem örtlichen Gouverneur zufolge acht Menschen bei einem Angriff durch eine ballistische Rakete verletzt.

01:35 Uhr | Russisches Propaganda-Netzwerk in Prag ausgehoben

Der tschechische Geheimdienst hat offenbar ein von Russland finanziertes Propaganda-Netzwerk ausgehoben. Laut Regierung handelt es sich dabei um die in Prag ansässige Nachrichtenseite "Voice of Europe". Diese sei genutzt worden, um Stimmung gegen die Ukraine zu machen. Laut tschechischen Medienberichten wurden dort unter anderem Forderungen von Politikern veröffentlicht, die Hilfen für Kiew einzustellen. Einige von ihnen sollen mit russischem Geld bezahlt worden sein, darunter auch deutsche AfD-Politiker. Auf "Voice of Europe" finden sich unter anderem Interviews mit dem Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, Maximilian Krah. Dieser bestritt im "Spiegel", Geld von der Seite erhalten zu haben.

00:27 Uhr | Putin: F16-Kampfjets werden für Ukraine nichts ändern