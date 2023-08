Russland hat nach eigenen Angaben am Donnerstag sechs ukrainische Drohnen in der Region Kaluga, 200 Kilometer südwestlich von Moskau abgeschossen. Regionalgouverneur Wjatscheslaw Schapscha schrieb auf Telegram, die Drohnen hätten versucht, die Region Kaluga zu durchqueren. Er deutete damit an, dass Kaluga nicht das Ziel gewesen sei. In den Tagen zuvor hatte Russland mehrere Drohnenangriffe auf Moskau gemeldet. In einem Geschäftsviertel der Hauptstadt wurde russischen Angaben zufolge ein Hochhaus sowohl am Sonntag als auch am Dienstag getroffen.