Für das Wohngeld sind die Kommunen zuständig. Das bedeutet, dass der Antrag beim entsprechenden Wohngeldamt der Gemeinde-, Stadt-, Amts- oder Kreisverwaltung eingereicht werden muss. Das geht per Post, persönlich und an einigen Orten sogar online. Es hat allerdings auch Vorteile, seinen Antrag persönlich im Amt abzugeben. So können fehlende Informationen oder Formulare an Ort und Stelle nachgetragen werden. Das kann in den meisten Fällen den Prozess beschleunigen.