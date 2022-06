Würzig und scharf – so schmeckt Kapuzinerkresse. Das Aroma entsteht durch die enthaltenen Senfölglykoside. Zudem enthält die Pflanze ordentlich Vitamin C. Kapuzinerkresse gibt der kalten Gurkensuppe eine angenehme Würze, macht sich gut im Salat oder einer Kräuterbutter.

Salbeiblüten schmecken mild nach Salbei, haben aber nicht so ein starkes Aroma wie die Blätter. Sie eignen sich wunderbar zur Salatdekoration und lassen sich gut in Frischkäse verarbeiten. Eingefroren in Eiswürfeln sind sie der Hingucker in sommerlichen Getränken. Die leicht schweißhemmende Wirkung des Salbeis ist da perfekt aufgehoben.