Nervenkitzel und besondere Aussicht Ausflugstipp: 3 Hängebrücken in Deutschland im Vergleich

24. Mai 2024, 14:23 Uhr

Sie schweben über Tälern und ermöglichen einen Ausflug der besonderen Art: Hängebrücken. Wer über so eine gehen will, sollte bestenfalls keine Höhenangst haben. Auch in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Hessen können Mutige so eine Attraktion besuchen. Wir vergleichen drei Brücken. Wie hoch und lang sind sie? Was haben sie gekostet? Und wie viel Eintritt wird verlangt?