Eine Ummeldung in der Sozialversicherung (Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung) innerhalb der EU, in den EWR-Ländern Liechtenstein, Island und Norwegen und darüber hinaus auch in der Schweiz ist in der Regel nicht erforderlich. Vor Reiseantritt muss jedoch die Bescheinigung über die Weitergeltung des deutschen Sozialrechts (A1-Bescheinigung) bei der Krankenkasse eingeholt werden. Dies muss der Arbeitgeber machen. Werden weniger als 25 Prozent der Tätigkeit innerhalb eines Jahres in Deutschland erbracht, wird jedoch eine Ummeldung nötig.