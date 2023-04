Arzt wegen Cannabisrezepten zu Haft verurteilt

Amtsgericht München, Az. 132 C 12148/22

Hannelore und Hans Huber haben den Bund fürs Leben geschlossen. Das Münchner Paar heiratet im Sommer 2022 auf der Insel Sylt, feiert mit 76 Gästen. Vom viel beschworenen schönsten Tag des Lebens sind sie allerdings ein Stück entfernt. Der Vater der Braut zeigt Erkältungssymptome, wird positiv auf Corona getestet. Daraufhin entscheiden die Geschäftsführer des Gaststättenbetriebs, dass er zwar an der Feier teilnehmen darf, allerdings nur im Außenbereich des Restaurants, wo er über ein Fenster in den Feierraum hineinsehen kann. Die Gaststättenbetreiberin fordert zudem von allen Hochzeitsgästen einen negativen Covid-Test. Wegen der Testaktion verzögert sich das Abendessen von 19:30 Uhr auf 21:30 Uhr. Die eigentliche Feier findet nur im Außenbereich, ohne Sitzgelegenheiten und ohne richtiges Abendessen statt. Das Brautpaar hält die Covid-Testung für unberechtigt und willkürlich und kürzt den Rechnungsbetrag um 20 Prozent. Die klagende Gaststättenbetreiberin verlangt den vollen Rechnungsbetrag. Mit der Testung wollte sie ein Superspreader-Event verhindern.

Bundesverwaltungsgericht, Az. 2 C 20.21

Nico Nickerchen arbeitet als Oberregierungsrat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Der Start in den Arbeitstag fällt ihm regelmäßig schwer und so kommt erzwischen 2014 und 2018 an 816 Tagen zu spät zum Dienst. Insgesamt summiert sich das auf eine Verspätung von 1.614 Stunden. Legt man eine 41-Stunden-Woche zugrunde, kommt es zu Fehlzeiten von knapp neun Monaten. Nachdem der Dienstherr im März 2015 Kenntnis davon erlangt, leitet er ein Disziplinarverfahren ein. Auf die erhobene Disziplinarklage entfernt das Verwaltungsgericht Düsseldorf den Beamten aus dem Beamtenverhältnis. Zu Recht?