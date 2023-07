Rudi Liebmann arbeitet mehrere Jahre als Sanitäter und blickt auf unzählige belastende Ereignisse zurück. So ist er 2009 beim Amoklauf in Winnenden und Wendlingen im Einsatz, bei dem 16 Menschen sterben. 2014 ist er mit dem Anblick einer Jugendlichen konfrontiert, die Suizid begangen hatte. Genau ein Jahr später ist er im Einsatz, als deren beste Freundin ebenfalls Suizid begeht. 2016 bricht Rudi Retter zusammen. Bei ihm wird eine Posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Diese Erkrankung bedeutet, dass sich Bilder, Eindrücke und Gefühle immer wieder unkontrolliert in das Bewusstsein drängen. Die Unfallversicherung Bund und Bahn will dies nicht als Berufskrankheit anerkennen.