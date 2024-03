Nach einem Jahr fragt das Tierheim nach, ob die Voraussetzungen in der Zwischenzeit erfüllt wurden. Frau Martenstein gibt an, ein Fliegengitter sei nicht notwendig. Und ob das Tier abgenommen habe, das wisse sie nicht, weil sie es nie gewogen habe. Eine halbe Stunde später erscheinen zwei Männer unangemeldet an der Haustür und geben an, das Tier wieder mitnehmen zu wollen. Es kommt zur Jagd durch die Wohnung. Schließlich werfen die Männer ein Fangnetz aus und nehmen den Kater mit – mit den Worten: "Den kriegen Sie nicht wieder." Ist das zulässig?