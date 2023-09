Barbara Ballweg hat ein Pferd für rund 4.500 Euro gekauft. Im Kaufvertrag steht, dass es in der Vergangenheit nur in der Freizeit geritten wurde. Nach der Übergabe stellt sich aber später heraus, dass das gelogen war: Das Tier war früher ein Rennpferd. Nun will Frau Ballweg per Gerichtsentscheidung von ihrem Kaufvertrag zurücktreten – oder ihn wegen Täuschung anfechten. Denn sie befürchtet eine deutlich höhere Gefahr von Krankheiten wegen der Vergangenheit des Rennpferdes.