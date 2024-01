Azra Azram* ist türkischer Herkunft, lebt aber seit vielen Jahren in Deutschland. Seit längerer Zeit leidet sie an Grauem Star, einer altersbedingten Eintrübung der Augenlinse. Während ihres Urlaubs in der Türkei geht sie deshalb in eine Privatklinik und lässt sich an beiden Augen operieren. Die Linsentrübung habe sich in der Türkei derart verschlechtert, dass sie gestürzt sei und die Sorge gehabt habe, ihr Augenlicht zu verlieren, heißt es zur Begründung. Zurück in Deutschland reicht sie die Behandlungskosten von 1.600 Euro bei ihrer Krankenkasse ein.