Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Aktenzeichen: 16 U 65/22)

Müssen soziale Netzwerke ehrverletzende Posts grundsätzlich löschen, auch dann, wenn sie in ähnlicher Form mehrfach wiederholt werden? Das ist eine der Fragen im Rechtsstreit der Grünen-Bundestagsabgeordneten Renate Künast gegen den Facebook-Konzern Meta. Fälschlicherweise hatte man in verschiedenen Beiträgen Künast folgendes Zitat zugeschrieben: "Integration fängt damit an, dass Sie als Deutscher mal Türkisch lernen!". Das Landgericht Frankfurt hatte Meta im April 2022 verpflichtet, identische oder ähnliche Inhalte auf der Plattform zu löschen. Außerdem sollte der Konzern eine Entschädigung von 10.000 Euro zahlen.