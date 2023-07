Für Kinder unter 14 Jahren können Eltern bis zu 4.000 Euro pro Jahr und Kind für Betreuungskosten steuerlich geltend machen. Voraussetzung ist, dass das Kind zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehört. Genau das hält Steffen Stelzke* für ungerecht. Er lebt von seiner Ex-Frau getrennt, die Tochter ist bei der Mutter. Der Vater zahlt zusätzlich zum Kindesunterhalt die Hälfte der Kindergarten-Kosten. Das Geld will er als Sonderausgabe steuerlich geltend machen.

Beim Finanzamt schüttelt man den Kopf: Schließlich wohne die Tochter nicht in seinem Haushalt. Die Richter am Bundesfinanzhof bestätigten: "Es ist zulässig, hier die Haushaltszugehörigkeit zu berücksichtigen. Denn nur, wenn das Kind im eigenen Haushalt lebt, fallen höhere Betreuungskosten an. Im anderen Fall stellt sich die Frage der Fremdbetreuung gar nicht."