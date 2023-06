Ist das Versäumnisurteil zur Erbunwürdigkeit also wirksam? Ja, entschied der Bundesgerichtshof Karlsruhe: "Rechtskräftige Urteile sind generell bindend. Anderes kommt nur in extremen Ausnahmefällen in Betracht. Ein solcher liegt hier allerdings nicht vor. Das Nachlassgericht darf die rechtskräftig festgestellte Erbunwürdigkeit nicht nochmals überprüfen."