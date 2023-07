Bis auf die Butter (und die Sultaninen) alle Zutaten von Hand ca. 30 Minuten oder mit der Küchenmaschine 5 Minuten auf niedrigster Stufe und weitere 5-8 Minuten auf zweiter Stufe zu einem glatten und geschmeidigen Teig verkneten. Die kalte Butter in kleine Stücke schneiden und zum Teig geben. Nun noch einmal ca. 5 Minuten auf zweiter Stufe kneten bis die gesamte Butter von Teig aufgenommen wurde und er wieder glatt und geschmeidig aussieht. Der Teig sollte nach dem Kneten nicht wärmer als 26°C sein.



Wahlweise noch Sultaninen hinzufügen und auf niedrigster Stufe oder von Hand mit dem Teig vermischen. Die Sultaninen sollten zuvor einige Stunden lang in etwas Orangensaft, Rum oder einer anderen Flüssigkeit eingeweicht werden (auf 100 g Sultaninen ca. 40-50 g Flüssigkeit). Überschüssige Flüssigkeit am Ende wieder abseihen.



Den Teig in eine Schüssel geben und mit einer Folie oder einem Deckel so abdecken, dass die Oberfläche nicht austrocknen kann. Den Teig 12-24 Stunden bei 8-12°C im Kühlschrank lagern (z.B. oberes Fach). Er geht dabei etwas auf.