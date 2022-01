Fisch aus der Pfanne – schmeckt toll und ist schnell zubereitet. Bildrechte: Jens Trocha/MDR

Essig mit Senf in einen hohen Rührbecher geben. Auf niedriger Stufe mit dem Pürierstab vermischen. Dann bei höherer Mix-Stufe das Öl langsam im feinen Strahl einfließen lassen, damit eine glatte Flüssigkeit entsteht. Dressing mit Salz und Pfeffer und Zucker abschmecken.



Kohlrabisalat



Kohlrabi waschen, putzen, schälen und in dünne Scheiben hobeln. In eine Schüssel geben. Kurz vor dem Anrichten den Kohlrabi mit der Vinaigrette anmachen.