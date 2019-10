In Halle hat es am Mittwoch eine Schießerei gegeben. Nach Angaben der Polizei wurden im Paulusviertel zwei Personen getötet. Der Täter flüchtete anschließend offenbar in Richtung Ludwig-Wucherer-Straße. Dort gab es offenbar auch eine Schießerei. Das Paulusviertel wurde von der Polizei abgeriegelt. Auch der Hauptbahnhof ist nach Angaben von Abellio gesperrt worden. Die Polizei hat inzwischen eine zweite Gefahrenmeldung herausgegeben für Landsberg. Die Anwohner werden gebeten, ihre Wohnungen und Häuser nicht zu verlassen.