Allerdings klemmt auch bei den Niedersachsen die Säge. Zwar hat das Team von Trainer Stefan Leitl seit der Winterpause nur bei Osnabrück verloren, mit zuletzt drei Unentschieden in Serie hat sich Hannover aber um eine gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen gebracht.

Davon lässt man sich in Magdeburg aber keineswegs blenden. Der Gegner verfüge nach wie vor über eine "hohe individuelle Qualität im Kader", blickte FCM-Trainer Christian Titz auf der Pressekonferenz am Karfreitag (29.03.2024) voraus: "Sie stehen sehr stabil und kompakt, spielen einen guten Mix aus defensiver Kontrolle und Umschaltspiel."

Das mussten die Magdeburger auch im Hinspiel erfahren, das Hannover knapp mit 2:1 gewann. Auch dieses Mal erwartet Titz eine Mannschaft, die "das Spiel aktiv angehen" wird. Daraus wiederum könnten sich für sein Team "Räume ergeben", die es zu nutzen gilt. Kommt die Magdeburger Offensivabteilung schließlich einmal in Schwung, kann jede Zweitliga-Defensive ins Wanken gebracht werden.

Das ist auch 96-Trainer Leitl nicht entgangen, der vorab die "klare Philosohie" lobte, mit der Titz seine Mannschaft auf das Feld schickt. "Sie haben ligaweit den meisten Ballbesitz und technisch sehr versierte Spieler." Die zuletzt hohe Niederlage in Karlsruhe deckte die Schwachstellen des FCM zwar schonungslos auf, was aber nicht nur positive Seiten mit sich bringt. Denn Magdeburg wird mit Sicherheit "eine Reaktion zeigen", ist sich Leitl sicher und erwartet ein entsprechend "schweres Spiel."

Gegen Karlsruhe hatte sich der FCM in der Tat die Gegentore "selbst eingeleitet", meinte Titz. Der "insgesamt schlechte Tag" gehört aber bereits der Vergangenheit an. Wichtig sei nun, dass das auch bei den Spielern ankommt. Denn "Fußball wird im Kopf entschieden", weiß auch Magdeburgs Übungsleiter. "Wenn die Spieler das Spielfeld am Sonntag betreten, müssen sie es schaffen, sich auf das Spiel zu fokussieren und die innere Anspannung wegzubekommen, um ihre Leistung zu zeigen."