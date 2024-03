Nach dem Abrutschen auf Rang drei und zuletzt nur einem Sieg aus vier Spielen kann Dynamo Dresden bereits am Samstag (16.03.2024, 14 Uhr) an die Tabellenspitze zurückkehren. Im Spitzenspiel der 3. Liga empfangen die Schwarz-Gelben Spitzenreiter Ulm – "Sport im Osten" zeigt das Spiel in voller Länge im TV und Livestream.