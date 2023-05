Die Saison des FSV Zwickau ist seit dem vergangenen Wochenende bereits vorbei. Der Abstieg in die Regionalliga Nordost steht fest. Dennoch will sich die Mannschaft von Cheftrainer Ronny Thielemann in den verbleibenden zwei Spielen ordentlich aus der dritthöchsten deutschen Spielklasse verabschieden. Es ist auch nicht so, dass die Zwickau-Spiele keine Relevanz mehr haben. Im Gegenteil. Schon an diesem Sonntag kann der FSV zum Zünglein an der Abstiegs-Waage werden.