Für die Eilenburger ist es das fünfte Duell gegen die Thüringer, die bislang allesamt verloren gingen. So zog der FCE in den letzten beiden Aufeinandertreffen in der Saison 2021/22 jeweils mit 1:3 den Kürzeren. In der aktuellen Spielzeit überraschte Eilenburg, das mit 19 Zählern auf Tabellenplatz 16 steht, mit einem 2:2 beim ambitionierten BFC Dynamo. Am vergangenen Freitag erkämpften die Sachsen einen 3:2-Auswärtssieg bei den Hertha-Bubis. Dabei glänzte vor allem Dreifach-Torschütze Chris Bibaku, der auch gegen den FCC auf Punkte hofft: "Es war mein Tag gegen Hertha, jetzt müssen wir nachlegen und gegen Jena Vollgas geben. Wenn alles passt, haben wir eine Chance.