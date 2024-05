Damit geht ein Großteil der Drittliga-Leistungsträger mit dem HFC nicht in die Regionalliga. Baumann war mit 16 Toren Halles Toptorjäger. Gayret, Berko, Eitschberger, Lofolomo standen in der zurückliegenden Saison mindestens 30-mal für den HFC auf dem Platz.

Zudem wurde am Montag (27.05.2024) ein weiterer Neuzugang präsentiert. der 20-jährige Pierre Weber spielte zuletzt bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Magdeburg in der NOFV Oberliga Süd. Der Mittelfeldspieler lernte das Fußballspielen von 2020 bis 2023 im Nachwuchs von RB Leipzig, kam hier u.a. auf 21 Einsätze in der U19-Bundesliga. Im Sommer 2023 wechselte er in die zweite kroatische Liga zu HNK Vukovar. Seit Februar 2024 kickte er dann für FCM II. In der Pressemitteilung des HFC wird Webers Schnelligkeit, "Beweglichkeit in engen Räumen" und "hohe Laufbereitschaft" gelobt. HFC-Sportdirektor Daniel Meyer sagt zudem: "Pierre kommt aus einer komplizierten Phase mit vielen Negativerlebnissen. Er braucht nunmehr Vertrauen und ein stabiles Umfeld, um sein Potenzial zu entfalten. Dabei wollen wir ihm helfen."