Am 7. Spieltag übernahm Flitzer Greifswald die Tabellenführung, gab sie nur kurz an Energie Cottbus ab und lacht seit November durchgängig vom Platz an der Sonne. Wobei das Lachen dem ambitionierten Team von Lars Fuchs kurzzeitig verging. Gegen die VSG Altglienicke (1:2) stotterte der Motor zum ersten Mal in dieser Saison, danach folgte gegen Luckenwalde (2:2) der nächste kleine Verbremser.