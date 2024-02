Das neue Trainergespann Robin Hintz und Tomislav Piplica soll die "Loksche" wieder in die Spur, sprich, die Mannschaft auf Vordermann bringen. Allein der Blick auf die Tabelle mit Platz 15 treibt Spielern und Fans die Tränen in die Augen. Wahrlich nicht der Anspruch der Probstheidaer.

Wer so richtig mit dem Spiel in Leipzig-Probstheida auf den Geschmack gekommen ist und weiter Regionalliga-Luft schnuppern möchte, dem wird am Sonnabend (24. Februar) gleich das nächste Live-Bonbon geboten. Wieder ist Sport im Osten vor Ort, diesmal im TV und per Livestream von der Partie des FC Rot-Weiß Erfurt gegen die VSG Altglienicke. Hier rollt der Ball ab 16 Uhr im Steigerwaldstadion. Im Verbund mit dem Live-Ticker gibt’s das Ganze auf mdr.de/sport und in der SpiO-App.