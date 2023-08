So schnell kann es gehen: Nach einer starken Rückrunde in der letzten Saison war der FC Carl Zeiss Jena als einer der großen Aufstiegsfavoriten in die Saison gestartet und findet sich nach drei Spielen bei zwei Punkten auf dem harten Boden der Tatsachen wider.

Nach dem 1:2 in Babelsberg erklärte Trainer René Klingbeil vielsagend: "Es gib ein paar Dinge, die wir intern ansprechen müssen. Uns muss klar sein, dass jedes Team, welches gegen uns spielt, 120 Prozent geben wird." Wichtig sei, dass man nun in Ruhe weiterarbeitet und das Glück zwingt. "Wir sind ein Traditionsverein, da wird es in so einer Situation immer ungemütlich, weht der Wind ins Gesicht." Trotzdem ist die Vorfreude aus den Klassiker auch beim Jenaer Cheftrainer groß: "Wir hatten gute Gegner, die es uns extrem schwergemacht haben. Ich hatte das noch nicht, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Sonntag kommen über 5.000 Zuschauer, die wollen was sehen."