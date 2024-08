Der FSV Zwickau erwartet ebenfalls am Freitag die VSG Altglienicke. Nach der wenig erfreulichen Partie in Erfurt soll ein Heimsieg her. "Der Fokus liegt auf der ersten Halbzeit, das haben wir in Erfurt nicht so hinbekommen", erklärte Trainer Rico Schmitt mit Blick auf die vier Gegentore zuletzt. Neue Spieler werden nicht mehr verpflichtet, so Schmitt angesichts der 22 Feldspieler unter Vertrag. Von denen wolle man auch keinen abgeben. Fehlen wird gegen die wieder einmal ambitionierten, aber schwach gestarteten Berliner Yannic Vogt. Die anderen angeschlagenen Spieler sind wieder im Training. "Jetzt gilt es, wir brauchen die Lockerheit."

