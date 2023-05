Germania-Coach Rost: "Mehr gibt der Kader einfach nicht her"

Bleibt die Frage: Wie kann Trainer Manuel Rost nach diesem Auftritt seine Mannschaft wachrütteln für das Sonntagsspiel gegen Spitzenreiter Energie Cottbus (16 Uhr im Livestream in der SpiO-App und im Liveticker)? "Ich habe die sportliche Verantwortung, ich kann aber nicht zaubern. Wir konnten die Stammspieler, die uns letzten Sommer verlassen haben, einfach nicht ersetzen. Mehr gibt der Kader, so ehrlich müssen wir sein, nicht her", erklärte der Germania-Coach "Sport im Osten". Und jetzt kommt Cottbus. "Die Spieler sind in der Verantwortung. Sie müssen Gesicht und Charakter zeigen. Das sind wir den Zuschauern und Sponsoren schuldig." Verzichten muss Rost am Sonntag auf Paul Grzega, der sich im Pokalspiel die Mittelhand gebrochen hat. Zudem fehlt Fynn Kleeschätzky wegen der fünften Gelben Karte. Halberstadts Trainer Manuel Rost: "Man muss sehen, dass wir uns wehren." Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Energie beklagt Wettbewerbsnachteil - Wollitz auf der Tribüne

Energie hat eigene Sorgen und die richten sich bereits auf die möglichen Aufstiegsspiele. Denn sollte Cottbus Staffelsieger werden, muss das Wollitz-Team vor den wichtigsten Spielen der Saison (7. und 11. Juni) am 3. Juni auch das finanziell bedeutsame im Landespokal gegen Luckenwalde bestreiten. Ein Wettbewerbsnachteil, den der Sieger in Bayern bekommt den Startplatz für den DFB-Pokal gratis. "Die anderen können sich optimal vorbereiten, du kannst dich nicht schonen", ärgerte sich Coach Claus-Dieter Wollitz bei "Niederlausitz-TV". Der Trainer von Energie Cottbus wird übrigens am Sonntag nicht auf der Bank sitzen. Wollitz ist nach der achten Gelben Karte bereits zum zweiten Mal in dieser Saison gesperrt und muss auf der Tribüne im Friedensstadion Platz nehmen. Diesmal nicht an der Seitenlinie: Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz Bildrechte: IMAGO / Steffen Beyer

Dass Energie das Spiel gewinnen will und muss, ist klar. Eine Woche später wird es dann zum großen Duelle gegen den FC Rot-Weiß Erfurt kommen, da wollen die Lausitzer den knappen Vorsprung in der Tabelle nicht verspielen. "Wir sind Tabellenerster und da wollen wir nicht weg. Bei Halberstadt ist alles so gut wie entschieden. Die wollen uns ärgern. Für uns gilt, es ist der Endspurt der Saison. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, auch in Halberstadt", so Timmy Thiele.

Hinspiel klare Sache für Cottbus