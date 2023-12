Die Spieler des 1. FC Lokomotive Leipzig dürften nicht die einfachste Trainingswoche hinter sich haben. Trainer Almedin Civa war nach der 2:3-Last-Minute-Niederlage beim FSV Zwickau am vergangenen Wochenende stinksauer. Auswärts gegen die VSG Altglienicke (So., 13 Uhr im Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) will die Mannschaft nun den Frust in den ersten Auswärtssieg seit Ende August ummünzen.