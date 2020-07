Oberverwaltungsgericht Ohrdrufer Wölfin darf weiterhin nicht geschossen werden

Im Februar jedoch gab das Verwaltungsgericht Gera einem Eilantrag des Naturschutzbundes NABU statt und verbot den Abschuss einstweilig. Das Landesamt hätte vorrangig beachten müssen, dass die Wölfin auf dem Standortübungsplatz Ohrdruf besonderen Schutz beanspruchen könne, so die Einschätzung der Richter. Dem schloss sich nun auch das Thüringer Oberverwaltungsgericht in Weimar an. Eine endgültige Entscheidung in der Sache steht noch aus.