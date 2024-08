Vor 250 Jahren wurde Caspar David Friedrich in Greifswald geboren. Aus diesem Anlass finden in diesem Jahr eine Vielzahl an Veranstaltungen und Ausstellungen statt. In Dresden ist ab dem 24. August die Ausstellung "Wo alles begann" zu sehen: Im Albertinum steht Friedrich als Maler im Fokus, im Kupferstich-Kabinett wird auf sein grafisches Werk eingegangen.



Außerdem widmen sich im Jubiläumsjahr auch Ausstellungen in Pirna, Frankfurt oder Weimar dem Künstler. Hier finden Sie eine Übersicht zu sehenswerten Ausstellungen: