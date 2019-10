Auch wenn wir es mit dem sechsten Terminator-Film zu tun haben, ist es doch eine Fortsetzung des zweiten Teils. Alles was dazwischen war, wird hier weggelassen. Das hilft natürlich sehr beim Verständnis, ohnehin kann man dem Geschehen erstaunlicherweise auch völlig voraussetzungslos folgen, also selbst wenn dies Ihr erster "Terminator" sein sollte.

Bildrechte: 20th Century Fox

Wir lernen mit Dani (Natalya Ramos) eine junge, liebenswerte Mexikanerin kennen, die plötzlich von einem Terminator, einer Kampfmaschine aus der Zukunft, gnadenlos verfolgt wird. An ihre Seite stellen sich die im Kampf erfahrene Sarah Connor (eine schöne Wiederbegegnung mit Linda Hamilton) und eine kybernetisch extrem optimierte Da me namens Grace (Mackenzie Davis). Die drei bilden ein starkes, sehr zeitgemäßes Frauen-Trio, in dem die weibliche Solidarität mindestens so wichtig ist wie die Feuer- und Kampfkraft. Auch andere, tief in der Realität verwurzelte Themen spiegelt Tim Millers gelungener Film – wie Willkür am Arbeitsplatz und Migrantenschicksale.