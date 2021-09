Die nachrichtenbezogene Nutzung sozialer Medien ist längst Teil der Mediennutzungsforschung. Im Reuters Institute Digital News Report 2020 des Leibniz-Instituts wird deutlich: 56 Prozent der 18- bis 24-Jährigen nutzen soziale Medien mindestens wöchentlich, um sich zu informieren. Online-Nachrichtenmagazine liest nur knapp ein Drittel dieser Altersklasse. Ähnliche Ergebnisse zeigt eine nicht repräsentative Studie der Vodafone Stiftung aus dem Jahr 2018: Etwa 700 Personen im Alter von 14 bis 24 Jahren wurden gefragt, wo sie sich über gesellschaftliche und politische Themen informieren. Hier liegen Community-Apps vor Familie und Freunden, zumindest was das Beschaffen von Informationen angeht. Online-Medien stehen an erster Stelle. Die Zahlen sprechen für sich: Jugendliche nutzen soziale Medien als Informationskanal, öffentlichen Accounts wird so eine große Verantwortung zuteil.