Doch der Versuch der Einflussnahme durch Mitarbeiter von "Nord Stream 2" ging sogar noch weiter. Am 26. November 2020 sollte ein Hintergrundgespräch mit Vertretern der Presse und der Landesregierung stattfinden, in denen die Journalisten zur informellen Vorbereitung bereits über die anstehende Stiftungsgründung und deren Hintergründe informiert werden sollten. Der Berater von "Nord Stream 2" fragte in Mails am 25. November 2020 an die Landesregierung, ob einer seiner Mitarbeiter heimlich am Telefonteilnehmen könnte, um "Statements sowie Fragen und Antworten mitzuschneiden und zu protokollieren". So könnten die späteren Argumentationshilfen besser vorbereitet werden. In einer E-Mail steht auch Innenminister Pegel in CC. Eine Antwort auf diese versuchte Abhöraktion – und ob es eine Durchführung gegeben hat – findet sich in den E-Mails nicht.