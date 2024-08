Die Politik in Deutschland reagiert nach Terroranschlägen oder Attentaten wie in Solingen stets ähnlich: auf Betroffenheit folgen Ankündigungen und Forderungen, damit sich so etwas nicht wiederholen kann. Wenn bei Messerangriffen wie dieses Jahr in Mannheim der Täter aus Afghanistan stammt und der mutmaßliche Täter in Solingen aus Syrien, steht sofort die deutsche Migrationspolitik im Mittelpunkt. Islamistischer Terror, Attentate radikalisierter Einzeltäter und Messerstechereien unter Jugendlichen werden in der Wahrnehmung oft vermengt, die konkreten Tatumstände geraten aus dem Blick.