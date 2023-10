Der taiwanische Chipkonzern TSMC will mindestens zehn Milliarden Euro in eine neue Halbleiterfabrik in Dresden investieren. Warum hier? Weil Dresden schon eine lange Tradition in der Mikroelektronik hat samt Forschungs- und Infrastruktur. Auch Infineon hat sich in diesem Jahr dazu entschlossen, die größte Einzelinvestition der Firmengeschichte in Dresden zu tätigen. Für fünf Milliarden Euro entsteht eine neue Halbleiterfabrik. Zum Spatenstich im Frühjahr kamen Kanzler und EU-Kommissionspräsidentin. Ursula von der Leyen befand damals: "Dresden ist ohne Zweifel ein digitaler Leuchtturm in Europa."