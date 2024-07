Beim Wiederaufbau in Anhalt-Bitterfeld hatte Sabine Griebsch 2021 geholfen. Sie war im Landkreis eigentlich für Verwaltungsdigitalisierung verantwortlich. Griebsch arbeitet nicht mehr für den Landkreis und sagt, dieser habe nach dem Katastrophenfall zwar die IT-Abteilung gestärkt. Aber bei einem Hackerangriff wie vor drei Jahren müsste der Landkreis wohl wieder genauso handeln: "Wenn man im Krisenfall Ressourcen zuweisen muss, sind wir noch an der Stelle, wo wir vorher waren. Nur mit mehr Leuten."



Aber auch mit mehr Wissen. Davon sollen auch andere Kommunen etwas haben. Griebsch hatte beim BSI deshalb ein Projekt in Gang gesetzt – im "Dialog für Cybersicherheit" (PDF). Dabei erarbeiten zivilgesellschaftliche Expertinnen und Experten praktische Hilfen, wie Kommunen und Landkreise bei einem Hackangriff am besten reagieren und handlungsfähig bleiben. Sprecherin des Projekts ist IT-Expertin Bianca Kastl, die bei einer städtischen Verwaltung in Süddeutschland angestellt ist. Sie sagt, es gebe genug Erfahrungen aus Hackerangriffen. "Aber diese Erfahrung wird meistens nicht geteilt und man spricht nicht über seine eigene Branche hinaus." Das könne man aber im BSI-Dialog für Cybersicherheit.



Seit dem Hackerangriff auf Anhalt-Bitterfeld sei zwar das Bewusstsein da, dass es jede Kommune, jeden Landkreis und jedes Bundesministerium treffen könne. "Aber entsprechen zu handeln, sich darauf vorzubereiten und Geld in die Hand zu nehmen – das braucht noch sehr viel Zeit", sagt Kastl.



Die AG KRITIS, ein zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss von IT-Sicherheitsexperten verschiedenen Bereiche, schlägt schon seit Jahren ein Cyberhilfswerk (CHW) vor. Nach einem Hackerangriff sollen betroffene Verwaltungen dort Hilfe anfordern können. Sachsen-Anhalts Digitalstaatssekretär Bernd Schlömer hatte sich bereits dafür ausgesprochen. Derzeit erstellt das Technische Hilfswerk eine Studie, die prüft, ob ein solches CHW in den Strukturen des Technischen Hilfswerks (THW) möglich ist.