Kartellbehörde muss noch zustimmen Schwarz-Gruppe übernimmt Großbäckerei Artiback in Halle

10. November 2023, 10:07 Uhr

Am Donnerstag haben die Beschäftigten der Großbäckerei Artiback in Halle gestreikt. Kurz darauf wurde bekanntgegeben, dass die Schwarz-Gruppe das Unternehmen übernehmen will. Damit soll die hohe Nachfrage nach Backwaren gedeckt werden.